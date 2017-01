El Hércules pisa el acelerador

El Hércules no ha levantado el pie del acelerador en el nuevo año y ha firmado, ante el modesto Gavà, su cuarta victoria consecutiva, lo que le permite dar el salto a la tercera plaza y rearmar su autoestima de cara al importante choque del sábado (19.00) ante el Barcelona B en el Miniestadi.

Los blanquiazules sentenciaron al Gavà, en la primera parte, con dos goles en tres minutos. En el 37' abrió el marcador Checa tras varios rechaces dentro del área pequeña en una acción a balón parado. Sólo tres minutos después llegó el segundo, marcado con un disparo desde 30 metros del incombustible Chechu Flores que sorprendió al meta Carlos.

La segunda parte fue insustancial ya que el Gavà continuó pertrechado en su parcela y el Hércules no generó ocasiones de verdadero peligro pese a sus numerosas llegadas. En el minuto 92, en la última acción del partido, el visitante Fernando marcó el definitivo 2-1 desde fuera del área pero no hubo tiempo para más y el árbitro pitó el final nada más sacar desde el centro del campo.