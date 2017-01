Tevenet avala la llegada del pivote Lolo

Lolo Ortiz, excapitán del Elche, ha abandonado el conjunto franjiverde tras llegar a un acuerdo con el club y encaja en lo que busca el Hércules en el mercado de invierno. La entidad blanquiazul quiere la contratación de un mediocentro defensivo que complete las opciones que tiene Luis García Tevenet junto a Checa, Miñano y Juanma Espinosa. El propio entrenador avala la llegada del onubense, una alternativa que se baraja en el Rico Pérez junto a otras como las de Alexander Albistegi o Wilfried Zahibo. «Conozco a Lolo desde que estaba en la cantera del Sevilla. Es buen futbolista y juega en una categoría superior. Es una opción que manejamos pero tenemos otras en el mercado», aseguró ayer el entrenador herculano tras la sesión de trabajo en las instalaciones de Fontcalent.

El técnico sevillano está muy satisfecho con lo que ha visto de su plantilla tras las vacaciones navideñas: «El equipo está bien, tengo un grupo responsable. Encaramos el partido contra el Gavà con una ilusión tremenda, tenemos ganas de prolongar nuestra racha de victorias en la Liga». Tevenet hace referencia a los tres triunfos consecutivos contra Atlético Baleares, Mallorca B y Cornellà y espera que el domingo llegue el cuarto en el duelo frente al recién ascendido Gavà.

Para el encuentro ante al conjunto catalán es duda el concurso de Fernando Román. Tevenet no descarta la presencia del futbolista: «Está mejor y somos optimistas. Vamos a intentar recuperarle y, si no puede jugar, habrá otros compañeros que puedan cumplir». El central madrileño ha sido un fijo hasta la fecha en los esquemas del entrenador del Hércules, ya que sólo se ha perdido dos partidos en Liga –las visitas a Sabadell y Alcoy– y también ha disputado al completo los cinco duelos en la Copa del Rey.

El que seguro que no estará disponible para recibir al Gavà el domingo será Javi Flores, uno de los futbolistas con más peso en la actual plantilla del Hércules. «Hemos estado dos meses sin él y hay preocupación. Sabemos que es una recuperación lenta y que no le vamos a utilizar en el primer momento en el que no tenga molestias. Hay que ser cautos. Tras dos meses sin competir, habrá perdido la forma. El equipo ha jugado bien en su ausencia pero queremos recuperarle pronto», analizó ayer Tevenet.

Más allá del estado de Román o Javi Flores, el mercado marcará la actualidad del Hércules durante este enero y los nombres de Lolo y otros jugadores son concluyentes. «Aparecerán muchos futbolistas y nosotros estamos abiertos a mejorar nuestras plantilla. El nivel del equipo no ha sido el que queremos pero competimos bien. Casi siempre que dejamos la portería a cero, ganamos», finalizó Tevenet.