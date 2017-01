Primera rueda de prensa del año para Luis García Tevenet antes del partido del domingo (18.00) contra el recién ascendido Gavà. "He visto bien al equipo tras las vacaciones. Tengo una plantilla responsable. Encaramos el encuentro del domingo con una ilusión tremenda y con ganas de ampliar la racha de victorias en Liga", ha declarado el entrenador sevillano tras el entrenamiento en las instalaciones de Fontcalent.

El técnico blanquiazul no se fía del modesto Gavà -"Nos pondrá en situaciones complicadas"- y no descarta el concurso de Fernando Román: "Está algo mejor. Somos optimistas y vamos a intentar que se recupere. Si no puede hacerlo, habrá otros jugadores preparados para sustituirle".