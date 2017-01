Las molestias de Román no le descartan contra el Gavà

Mal comienzo de año para Fernando Román. El central madrileño no ha podido participar en los dos primeros entrenamientos del Hércules porque arrastra molestias musculares pero se espera que pueda jugar el partido del domingo contra el Gavà. Si el ex del Alcorcón no pudiera disputar el duelo contra el conjunto catalán, Luis García Tevenet se decantaría por el sevillano José Manuel Rojas para acompañar a Pol Bueso en el eje de la defensa.

Es posible que Tevenet no decida arriesgar con Román para recibir al conjunto catalán y apueste por reservarlo para la próxima jornada, en la que los blanquiazules visitan al Barcelona B en el Miniestadi. El filial azulgrana es el líder del Grupo III de Segunda B y su duelo contra el Hércules se antoja clave para fijar los objetivos durante la segunda vuelta.

Hasta la fecha Román es fijo en las alineaciones de Tevenet. El madrileño sólo se ha perdido dos partidos de Liga, las visitas a Sabadell y Alcoy, en la que no pudo jugar por acumulación de amonestaciones. También ha disputado completos los cinco encuentros de Copa del Rey que ha jugado el Hércules este curso.

Chema acelera su recuperación

Sin salir de la enfermería, los lesionados Chema Giménez y Javi Flores pasaron ayer por la consulta del doctor Pedro Luis Ripoll. La mejor noticia es el que el guardameta muestra una notable mejoría y podrá incorporarse al grupo antes de lo previsto.