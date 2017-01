Nieto, en busca de la continuidad

El madrileño ha trabajado en Navidades para ponerse a tono.

Llegó a reaparecer en el penúltimo partido de la primera vuelta, en la visita al Mallorca B, y disputó la segunda parte completa contra el Barcelona en el Camp Nou. Miguel Ángel Nieto estaba dejando atrás los problemas físicos que le han mermado esta temporada cuando llegó el parón navideño. Ahora ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros con la mente puesta en el partido del domingo (18.00) frente al recién ascendido Gavà y con la intención de ir abriéndose paso en la alineación de Tevenet. El madrileño ha acabado un 2016 que no ha sido muy bueno para él por culpa de las lesiones y ahora espera que 2017 sea el año de su continuidad sobre el terreno de juego.

El extremo del Hércules desea estar en condiciones para poder disputar la segunda vuelta de la Liga completa. Para conseguir este objetivo, Nieto ha entrenado en solitario durante las Navidades para regresar a los entrenamientos en el mejor tono físico posible. Para él ha sido una pesadilla estar tres meses y medio sin poder ayudar a sus compañeros en el césped.

«2016 no fue del todo bueno y estoy con muchas ganas de empezar 2017 y una segunda vuelta que va a ser muy complicada porque todos los equipos van a apretar al máximo y tendremos que estar al cien por cien para estar lo más arriba posible», reflexiona el futbolista.

Hablando en el plano colectivo, Nieto considera que es muy importante que, durante la segunda vuelta, el Hércules se haga fuerte en el Rico Pérez y los puntos no se escapen de Alicante. El madrileño tiene muy presente el precedente del primer partido de 2016 contra el modesto Llosetense, en el que los blanquiazules no fueron capaces de pasar del empate, y no quiere que se repita este domingo contra el Gavà, equipo al que ya castigó con dos goles en el encuentro inaugural de esta temporada.

«El Gavà tiene al máximo goleador de la categoría, no va a ser un equipo sencillo. Se nos han escapado muchos puntos del Rico Pérez en la primera vuelta y el equipo está concienciado y al cien por cien para que en la segunda vuelta no vuelva a ocurrir», añade el extremo blanquiazul.

Con la recuperación de Nieto, Tevenet gana un recurso muy útil para el juego de ataque. El madrileño es el único extremo puro en la plantilla alicantina, un jugador que domina la suerte del regate y que es capaz de aportar profundidad y desborde por banda. Ahora, jugador y técnico esperan que haya continuidad.