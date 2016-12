El Ayuntamiento no se plantea un Rico Pérez sin el Hércules

El portavoz del Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha asegurado a este diario que no se plantea un Rico Pérez sin el Hércules, pocas horas después de que se conociera que la subasta del inmueble dará comienzo antes del 15 de enero. «Gane quien gane (esa puja), el Hércules debe seguir jugando ahí», señala Bellido, quien no profundizó en el asunto. «El Ayuntamiento no es parte interesada y ahí quien más tiene que decir es la Generalitat si finalmente el IVF se queda con el campo, pero eso lo sé porque lo he leído en los medios, por nada más. Lo que sí tengo claro es que el Hércules debe seguir en su estadio», añade el portavoz del Ayuntamiento. El alcalde Gabriel Echávarri y el vicealcalde Miguel Ángel Pavón declinaron hacer valoraciones.

Desde el entorno de Guanyar Alacant sí que vuelven a poner en entredicho la titularidad del Rico Pérez por las «fundadas sospechas» de que el Hércules no acometió las obras a las que estaba obligado, por valor de 4,2 millones, cuandro le compró la instalación al Ayuntamiento hace ocho años.

El edicto con las condiciones de la subasta judicial del Rico Pérez saldrá publicado antes del 15 de enero de 2017, según apuntó el viernes Miguel Hernández, administrador concursal de Aligestión, sociedad propietaria del inmueble. El 22 de junio expiró el plazo habilitado para presentar ofertas para la adquisición del estadio Rico Pérez y del paquete accionarial del Hércules, dentro de la enajenación de activos de Aligestión tras entrar esta sociedad en liquidación.

Hernández explicó que el estadio saldrá a subasta «libre de toda carga y gravamen». De esta forma, el acuerdo por el que Aligestión aceptaba ceder al Hércules el uso del Rico Pérez durante 25 años -hasta 2032- quedará anulado y el club deberá negociar el uso del estadio con el comprador. «Sólo si el adjudicatario manifiesta que desea continuar con el arrendamiento del Hércules se someterá a decisión judicial. Si no, se liberará de cargas. Si no lo manifiesta expresamente, hay que resolver la situación», explicó Hernández.

En su día, el anuncio de enajenación de activos de Aligestión dividía los activos en dos lotes de venta. El primero, que se valora en unos 14,7 millones de euros, incluía, entre otras cosas, la propiedad del Rico Pérez y más de 3,6 millones de títulos del club alicantino, que suponen un 15% de su capital social. «Anticiparse a posibles hechos no tiene mucha razón de ser. Hay que esperarse al devenir de la subasta judicial y entonces ya nos sentaremos a negociar con el nuevo dueño del estadio, si lo hay», aseguró Carlos Parodi, presidente del Hércules.