Tevenet: «Nuestro objetivo es disfrutar y competir»

El entrenador del Hércules Luis García Tevenet destacó ayer que el choque de hoy (22.00) en el Camp Nou «es un escaparate» para todos sus jugadores y puso en valor las posibilidades que tiene su equipo de pelear la eliminatoria tras el 1-1 de la ida. «Es la primera vez que llego vivo al Camp Nou, las otras dos (en sendos partidos de vuelta con el Cartagena y el Huesca) estaba todo decidido. Vamos a intentar meter la cabeza en la primera rendija que nos encontremos, pero somos conscientes de que será muy difícil», señaló el técnico sevillano.

Tevenet desplaza a Barcelona a toda su plantilla, incluidos los lesionados Chema y Javi Flores y el canterano Olmedo, ya que «todos se merecen disfrutar de esta fiesta». «Es un partido para disfrutar y para competir, así lo resumo yo. Con el 1-1 estamos obligados a marcar y eso lo complica más. También debemos ser conscientes de que si nos marcan, tampoco pasa nada porque seguiríamos vivos», añadió.

El entrenador del Hércules no quiso dar pistas sobre el once que pondrá en liza en el Camp Nou, pero a buen seguro repetirá con el sistema de cinco defensas y realizará rotaciones. «Es cierto que el domingo siguiente no hay Liga y no hay que dosificar esfuerzos, pero también dije y mantengo que todos deben tener minutos, aunque no será fácil», concluyó el preparador del Hércules.

El técnico blanquiazul reconoció que a él y a su equipo les hubiera gustado enfrentarse a un Barcelona con Messi, Neymar, Suárez y Piqué pero añadió que sea cual sea la alineación «será un gran once». «Son cuatro futbolistas que, a nivel mundial, para mí están entre los diez mejores del mundo. No es menospreciar al resto, pero son importantes en la plantilla», valoró Tevenet, quien añadió que en el Barcelona existe «mucha fe e ilusión» por ganar otro título de Copa del Rey.

Por su parte, Luis Enrique intuye que el Hércules intentará impedirles «la salida del balón desde atrás, como en el partido de ida», pero que sobre todo lo ve «replegado en su terreno, cerrando espacios».

«Podemos mejorar muchos aspectos, como cuando se complique el partido, en lugares donde haya mucha densidad de jugadores, en la circulación del balón, en llegar con muchos rematadores y en disparos desde fuera el área», comentó.

El entrenador barcelonista insistió ayer en que su labor es tomar decisiones, y por eso dijo que no varió el plan de dar vacaciones a jugadores que quieren pasar sus vacaciones en América, entre los que se encuentra Gerard Piqué, que ha viajado con su esposa, la cantante Shakira, a Colombia, así como los componentes del tridente ofensivo (Messi, Luis Suárez y Neymar). «Tener días de vacaciones y descanso es interesante y sobre todo para jugadores con esta carga de partidos», subrayó.

Luis Enrique, por último, evitó manifestarse acerca de la poca puntería del delantero Paco Alcácer, quien mañana es más que probable que vuelva a ser titular como ariete y aún no ha marcado ningún gol oficial. «La mejor forma de ayudar a Paco es no hablar de él», concluyó.