En honor de Twin Peaks

Llega a su fin el ciclo «Expresiones del pop en la cultura contemporánea» organizado por la Fundación Caja Mediterráneo en el Aula de Cultura y que ha supuesto un soplo de aire fresco en las propuestas culturales. El concierto de Blaine L. Reininger, miembro del histórico grupo estadounidense Tuxedemoon, que actuará este sábado, y la conferencia hoy viernes del periodista musical Quim Casas son las propuestas de esta tercera y última entrega.

«POP UP! Expresiones del pop en la cultura contemporánea» ha planteado una revisión de las influencias de la cultura pop a través de tres iconos: el cantante David Bowie, la serie Twin Peaks y el clásico El Gabinete del Doctor Caligari. Con Twin Peaks -serie a la que también estuvo dedicado parte de Mayo Negro la semana pasada- concluye esta propuesta sobre el mundo de lo divergente y esa cultura activa y de creatividad desbordante conocida como Pop. Esta mítica serie es, además, el universo estético más original y bizarro de todos los ideados por el norteamericano David Lynch.

A las 19:30 horas de hoy, el periodista y crítico cinematográfico Quim Casas participará en el coloquio «Twin Peaks: La música está en el aire» en la sala de conferencias del Aula de Cultura de Alicante. Además de crítico cinematográfico de El Periódico de Catalunya, Casas forma parte del comité de selección del Festival de San Sebastián, y es miembro del consejo de redacción de Dirigido por y crítico musical de Rockdelux. También es profesor de Guion en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de Crítica Cinematográfica en ESCAC. Es autor o editor de libros sobre John Ford, Fritz Lang, Jim Jarmusch, Abel Ferrara, Philippe Garrel, David Cronenberg, David Lynch, John Carpenter, Clint Eastwood o George Franju.

El punto final de POP UP! tendrá lugar el sábado 2 de junio, a partir de las 20:30 horas, con el concierto de Blaine L. Reininger, miembro de Tuxedemoon histórico grupo de música de vanguardia estadounidense. Reininger es un músico post punk americano, cantante pop alternativo enmarcado en la new- wave . Las entradas para este concierto pueden adquirirse por 12? en www.entradasatualcance.com

Blaine L. Reininger dedicó a David Lynch un álbum completo, Blue Velvet Revisited en 2015, con su banda Tuxedomoon y junto a los británicos Cult With No Name. Reininger, es violinista, compositor y licenciado en arte y música electrónica por la Universidad de San Francisco. Junto a Tilemachos Moussas, multiinstrumentista nacido en Tesalónica y colaborador de artistas como Damo Suzuki (vocalista de CAN), el músico de Colorado repasará su amplia trayectoria en solitario, desarrollada también en el teatro y otras artes escénicas, incluyendo su último álbum, el excelente The Blue Sleep (2018), así como alguno de sus éxitos que se mueven entre el pop electrónico de vanguardia, el post punk y la música de cámara. Una oportunidad única y exclusiva de escuchar a Reininger en España.