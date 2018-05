The Hole, el origen

La carpa de The Hole Zero se ha abierto en el recinto de Rabasa de Alicante para albergar este espectáculo mágico y descarado, que se podrá ver hasta el 27 de mayo. Este montaje es la precuela de las dos partes que ya se pudieron ver en Alicante de esta propuesta que bascula entre el cabaret y el musical, con una gran dosis de sensualidad. En The Hole Zero empezó todo y por eso el equipo se traslada al Studio 54 de Nueva York, en la Nochevieja de 1979, sus fiestas, su libertad y el carpe diem como forma de vida. Nunca había dos días iguales. Lo mismo que ocurre en la función, donde la fiesta no para nunca. Para eso están los maestros de ceremonias: La Terremoto de Alcorcón, Manu Badenes y Txabi Franquesa. Después del éxito internacional de The Hole y The Hole 2, y de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga regresa para mostrar cómo empezó todo. Pero tranquilo: lo que pasa en el Agujero se queda en el Agujero.

La ficha

THE HOLE ZERO

Recinto de Rabasa Alicante

Viernes, 18. 2o y 22,45 h

Sábado, 19. 19,30 y 22.30 h

Domingo, 20. 18 y 20.45 h

Entradas; 16, 18 y 20 €