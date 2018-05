«En els núvols»

Aquesta és la història del meu amic. El meu amic a vegades se sent diferent. Hi ha dies que eixiria surant com un globus i es colaria en l´univers. El meu amic té un amic que és un núvol. Un bonic conte sobre l´amistat tot envoltat de bambolles de sabó amb cançons i música en directe. Una obra en què les bambolles de sabó es converteixen en titelles i en què la imaginació s´ensenyoreix de tot quan la realitat et dóna l´esquena. Estigueu atents als vostres somnis.

-Diumenge 20 a les 12:00 hores

-Entrades a 6 euros; infantil a 4 euros amb promoció

-Teatre Arniches. Avinguda d´Aguilera, núm. 1. Alacant