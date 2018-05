Muestra las insospechadas consecuencias de un «inofensiva» partida del juego «verdad o reto» entre un grupo de amigos, que acaba convirtiéndose en un juego letal cuando alguien - o algo- empieza a castigar a aquellos que no cuentan la verdad o no aceptan el reto. Un producto de terror modesto que ha adquirido una inesperada relevancia gracias a la respuesta en taquilla de un público joven que ya hizo lo propio en su días con historias similares vinculadas al juego de la ouija. El punto de partida es el acostumbrado. Todo parece ir bien para un puñado de amigos reunidos alrededor de una hoguera hasta que rebasan los límites de lo permitido, que no es otra cosa que probar suerte en un juego maléfico. Lucy Hale y Tyler Posey encabezan el reparto de Verdad o reto, un thriller terrorífico de Blumhouse Productions, una productora que ha sabido abrirse paso en el género fantástico con títulos como Feliz día de tu muerte, Déjame salir y Múltiple. Se trata de la quinta película del director Jeff Wadlow, que debutó en la pantalla grande en 2005 con Cry Wolf y que realizó en 2008 Rompiendo las reglas, en 2013 Kickk Ass 2: Con un par y con Memorias de un asesino internacional en 2016. Ahora, la acogida de Verdad o reto abre nuevas expectativas en su trabajo.