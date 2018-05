Kurt Baker Combo + Las infrarrojas

Tras recorrerse los USA de costa a costa con The Leftovers y The Kurt Baker Band, Kurt se presenta ahora como Kurt Baker Combo con músicos españoles y una gira que recala esta noche en la sala Stereo de Alicante y el Kiosco Miramar, con nuevo disco, fiel a sus influencias y estilo: glam, punk, garage y rock.

En 2015 publicaron Muy Mola Live, grabado en un salvaje concierto un lunes en Kenosha, Wisconsin; en 2016 parieron In Orbit, diez canciones de puro rock&roll pegadizo e irresistible, y ahora aterrizan con Let's Go Wild!, que se publica este mismo mes y que posiblemente estará a la venta tras sus bolos de mañana, donde serán teloneados por las alicantinas Las Infrarrojas, una banda surgida en 2017 e integrada por Ana (guitarra solista y coros), María (bajo y coros), Julia (guitarra rítmica y voz principal) y Lucas (batería). Sus canciones son una mezcla simple de r&r y pop con estructuras más propias del power pop o garaje, según el tema. Un matiz crudo y un sonido limpio impregnado de mucha consigna roja recorre su repertorio. Ana, ex integrante de Las Sultanas, Ultrazorras o Las Fieras, y Julia, de las Sultanas, se juntaron en 2016 con María para ensayar, componer y ver qué podía salir. «Pronto nos dimos cuenta de que con buenas dosis de rock-and-roll, infortunios amorosos al más puro estilo teenager, algo de marxismo y una pizca de farra teníamos la receta perfecta para componer canciones e ir definiéndonos. Unos meses después se unió Lucas, de grupos como Los Bastardos o Emergency Ponchos, y en ese momento fue cuando decidimos que queríamos grabar algunos temas y salir a tocar». Y todo gratis. A las 15 h. en el Kiosko Miramar KBC + Juancho DJ. Y a las 19.30 h. en Stereo KBC + Las Infrarrojas.