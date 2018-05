Concierto de The Hello Friends en Albatera

La banda alicantina The Hello friends dio a conocer su último trabajo, un disco de 14 temas titulado It's Everything el pasado mes de febrero y mañana lo presentan en la Casa de Cultura de Albatera. Pop rock clásico envuelto en estribillos y ritmos pegadizos: «Un compendio de melodías esbeltas, un ajuar de filigranas», afirman los músicos. Casa de Cultura de Albatera el sábado a las 20:00 horas. Entrada 5 euros a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer.