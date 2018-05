Què passa quan els altres ens veuen diferent? I quan tu et veus diferent dels altres? Guyi-Guyi no sap el que és. Per això ha de seguir el seu instint. I nosaltres també. Millor espectacle de titelles FETEN 2010 i Drac d'Or al millor espectacle infantil i a la millor interpretació a la XXI Fira de Titelles de Lleida 2010.

Diumenge 6 de maig, a les 12 hores

Entrades a 6 euros, infantil a 4 euros

Teatre Arniches

Avinguda d'Aguilera, núm. 1. Alacant.