Unidos por el amor y la enfermedad

Es un drama romántico que cuenta la historia de Katie Price, una joven de 17 años que vive recluida en su casa a causa de una rara enfermedad que provoca que la luz solar sea mortal para ella. Durante el día está encerrada, pero cuando anochece el mundo de Katie se despliega en la oscuridad: es entonces cuando se acerca a la estación de tren para tocar la guitarra a los viajeros. Una noche, el destino hace que conozca a Charlie, la estrella del instituto, y al que ella admira secretamente desde hace años. Ella le esconde su enfermedad mientras ambos se embarcan en un romance único en un verano casi perfecto. Amor a medianoche está basada en la película japonesa Song to the Sun (conocida en Japón como Taiyou no Uta). Se trata de una desgarradora historia de amor, de los sueños perdidos y de los realizados. La película está dirigida por Scott Speer, un cineasta con solo cuatro largometrajes que debutó en 2011 con The LXD: The secreto of the Ra y cuyo título más popular es Step Up Revolution.

«Me encantan los cuentos», dijo Speer, el director: «John Rickard, uno de nuestros productores, me envió el guion. Cuando lo leí, inmediatamente pensé que era una versión contemporánea de la historia de Cenicienta, en la vida real, con matices de Rapunzel. Katie está atrapada en su habitación y no puede salir. Cuando sale el sol, se acabó, ya no puede estar fuera. Sus ventanas tienen una protección especial contra los rayos UV. Creo que todos hemos mirado por nuestra ventana en diferentes momentos de nuestra vida y hemos sentido que no encajamos, que no podemos relacionarnos con el mundo exterior, hasta que alguien aparece y lo hace posible».

«Es una historia clásica de estar distanciado del resto del mundo y sentirte solo mientras ves a otros pasar por la vida y experimentarla», añadió Speer. «Y sentí que era algo que, en este caso particular, es tan exclusivo de Katie, el personaje de Bella, y sin embargo tan universal. Es una película sobre una experiencia que todos vivimos en algún momento». «Katie tiene una enfermedad muy rara, que afecta a una persona entre un millón, la mayoría de las cuales solo viven hasta los 21 años», comentó Bella Thorne. «Mi personaje ha pasado toda su vida encerrada. Ha crecido dentro de su habitación. No puede darle la luz del sol, porque si lo hace, morirá. Está enamorada de su vecino. Lo ha estado toda la vida. La única noche en que finalmente se encuentran, se enciende la chispa, y a partir de ahí, comienza toda esta loca, épica y hermosa historia de amor».Thorne agregó: «Lo que me parece genial de esta historia es que el personaje es muy inocente y su amor por Charlie es muy puro, después de estar observándole secretamente toda su vida... tantos años. No es, para nada, como la mayoría de las historias de amor. Katie no está excesivamente sexualizada; es una chica normal que se ha enamorado de su vecino, con quien cree que jamás podrá estar». «Lo que me atrajo del papel es que quería contar una historia que nadie hubiera contado antes. Quería darle luz», dijo Thorne, metafóricamente.