Qué ocurriría si te metes en un cuarto cerrado, en un laberinto de un hotel, entre las llaves de un galimatías de adivinanzas, entre pistas, cosas y un grupo reducido de amigos para actuar como un CSI o similar? ¿Y si a eso le añades disfraces, attrezzo, escenografías y situaciones en vivo? ¿Y si lo haces por toda la ciudad? Bienvenidos a lo último para pasar una de las mejores experiencias de tu vida, un rato, unas horas, un día o incluso todo un fin de semana. En esta sociedad postmoderna, post indie, llena de recovecos y con ganas de desconectar la mente, pero también llena de inquietudes, lo ultimo son los Escaperoom o, lo que viene a ser lo mismo, espacios donde tienes que adivinar cómo salir, quien asesinó a quien para resolver el enigma o bien aprender a trabajar mentalmente en grupo con una gran pregunta colectiva. Me fascina este concepto, que se hace en sitios por toda nuestra provincia ya y te sumerge en un mundo de inteligencia, estrategia y juego super excitante para los sentidos. Enigmas, acertijos, rompecabezas€ Dudas y razonamientos, todo un logro que hace que te olvides, prometen todos los Escape, de todo por horas€

Está claro que la fascinación por las series -adoro El Mentalista y no digamos Elementary-, ha hecho estragos en una sociedad estresada y nosotros, los de esta tierra, no íbamos a ser menos, así que entre playa y playa, vermut o unas buenas tapas de nuestra foodie favorita, la cosa promete en esta nueva forma de diversión. Con nombres tan geniales como The Code, 60M Escape, Locus Fugae, Del Ratón al Gato, The Secret Hunter, Exodo, The X Door, La habitación del Ilusionista, Xcápate, El Pendulo, Sanatorium€ solo en la ciudad de Alicante hay -estoy impresionada- mas de 30 habitaciones y espacios de escape y juego que son un éxito total. Por no hablar de las asociaciones de Elche, Altea u Orihuela y toda la provincia que montan cluedos en vivo, juegos de rol con personajes creados por verdaderos figurinistas que ya quisiera el cine español, o las ginkanas por zonas enteras y a veces toda la ciudad (de las que ni nos enteramos€). Así que os propongo que participéis de una experiencia que me ha dejado curiosa total y que, sin duda debe ser una verdadera y fascinante forma de pensar, ensayar el cerebro y pasarlo pipa formando un equipo de amigos con los que hacer ese equipo de estrategas ad hoc. Con razón veo tantas cosas€ y las que me temo vere€ Feliz Fin de Semana. De una semana que no creo que olvide jamás.