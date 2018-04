Desde su irrupción en 2013 en la escena soul madrileña, Anaut ha ido creciendo y posicionándose como una de las principales bandas de la nueva hornada de «americana». Tras 140 (2013) y Time goes on (2016), el cuarteto reforma su peculiar cóctel de soul, r&b, folk y rock y presenta Hello there. Viernes en Euterpe, Sant Joan. 22:30h. 10/12€.