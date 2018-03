Sin rodeos: Santiago Segura cambia totalmente de registro

Primera película de Santiago Segura no vinculada a la serie Torrente. El actor y director se la planteó como un reto, como una prueba que quería que fuese evidente que era capaz de hacer una película que le guste sobre todo a las mujeres, consciente de que Torrente tenía un auditorio ampliamente masculino. «Yo mismo me respondí: ¡Claro que puedo!. Ya lo decía mi madre: Hijo, ¿por qué no haces una comedia romántica? Se te daría muy bien. Y las madres, por lo menos la mía, siempre tienen razón».

Paz, la protagonista, tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, pareja, amigas... pero algo falla. En realidad, hay cosas en su entorno que no le gustan. Se siente angustiada y agobiada pero no se atreve a expresar sus sentimientos. Hasta que un día recurre a una extraña terapia que le hará decir absolutamente todo lo que piensa, sin rodeos, poniendo a todos en su sitio y diciendo a la cara la verdad. ¿Cómo sería tu vida si sólo dijeras lo que piensas? Sin rodeos es, en palabras del director, «una comedia empoderada, liberadora. Creo que cualquier persona que se sienta sometida, oprimida y deprimida va a empatizar inmediatamente, con la protagonista: Maribel Verdú. «Ella me ha enseñado que es mucho más sencillo hacer películas con actrices súper dotadas, hasta ahora mi protagonista siempre había sido un chico gordo, al que he llevado a todas mis películas por mi propio interés ya que básicamente hacía lo que yo le decía... se levantaba a la misma hora que yo y llegábamos al set de rodaje al mismo tiempo... pero lo de Maribel es de otro planeta", aseguró.