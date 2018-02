Teatre infantil: «Kiti Kraft»

Aquesta producció de la companyia Bambalina Teatre Practicable és un poema visual que discorre per la vida d'un titella a qui li encanta la música i el cant. Un bonic viatge conduït per uns titellaires i el cor dels seus titelles. Teatre que parla de l'amor a les coses senzilles i del compromís amb els altres. Ombres xineses, dansa, música, materials reciclables, actors, actrius i titelles són els fràgils protagonistes dotats d'una delicada naturalitat.

Diumenge 18 de febrer, a les 12.00 hores

Entrada adults 6 euros i xiquets 4 euros (Promo 5x4)

Teatre Arniches

Avinguda d'Aguilera, núm. 1. Alacant