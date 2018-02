Me declaro fan absoluta y total de este pedazo de mujerona, no puedo con mi alma con su personaje en instagram y mucho más en la tele. Desde que mi querida Raquel Sánchez Silva ha sacado ese genio y figura de nuestra tierra, sin ir más lejos de Bigastro (esta Vega Baja da para todo y mas?) Eduardo Navarrete me tiene loca, loca, loca? no puede ser mas divino, con más talento, con genio y figura, bello, La Nenuco por rubia de oro y piel de bebé, y una garra que ya conocí cuando lo vi la primera vez (tanto como su otro buen amigo, grande de la moda patria Alex la Sandwich) dejando una estela de glamur bajo sus tacones. Este título, la que escribe y suscribe, y todo lo que me rodea, se puede identificar con ella, en cada foto me quedo muerta en la bañera de tanto tanto talento. Me consta que Bibiana, y su Lexatin, como reza en sus últimos post, son fans incondicionales de la última imagen del glamur patrio sin género, sin etiquetas, sin patrón social al uso. Su androginia, su feminidad transgresora, su masculino femenino tipo Orlando y cada falda, mascara, estampado, pose, guiño? es autentica diva con mayúscula? Como le ocurre a Dominico o a Iván Andreu, una suerte de Ute Lemper mezclada con Amanda Lear corre por las venas de una concursante que pienso seguir este finde por todas las redes sociales y os recomiendo, porque da para mucho y más. Por cierto que, de paso os cuento el triunfo de otro got talent de aquí. Los niños de Marakata están que se salen en un concurso desde Alicante para el Mundo, demostrando que la tierra tiene mucho ritmo, con un exGuaraná al frente, Cucco Chelinni. Pero al caso, en este fin de semana post San Valentín los incombustibles Medina Azahara estarán en la Sala de The One de San Vicente. Tuvimos el placer de conocerlos en la grabación de su clip en Torrevieja hace unos cuantos años. El productor de la más grande, o sea la Jurado in person, colgado desde un helicóptero los grababa en un acantilado. Fue genial porque el efecto vuelo afectó a las melenas y a los platillos de las baterías, todo todo volando? muy volando? Alternativamente podría ir a cantar con Los Secretos Déjame, Pero a tu lado, Ojos de gata?y un sinfín de títulos hasta llegar a la Calle del olvido. Y Como decía Dani Rovira (a mi me pasa igual) entrar en bucle con un buen disco y olvidar. Pero vaya, si queremos otra cosita en Pinoso, tierra de interior, pino, frio seco y hoguera cálida de leña y piedra, entre uvas y vides, está el día del Villazgo donde zamparte una buena muestra de esos embutidos que quitan el «sentío». La ruta de tapas de Santa Pola no es mala marca entre salinas, agua de mar tornasol, sol y un buen vermut. El mercadillo ecológico de la plaza Castilla de Elche el sábado dará para esas compritas que alimentan alma y cuerpo sanamente. Que luego bajaremos el mismo domingo (por eso de la mala conciencia) con el cross popular de Sant Joan o la maratón contra el cáncer de la villa ilicitana donde correr será por una buena causa única. Pero la tarde, si señores y señoras, la tarde es para la Feria Market tecnológica de Las Cigarreras , donde nos pueden explicar el uso del Arduino, impresiones en 3 D, realidad virtual o los drones, la robótica o la inteligencia artificial que ya está aquí. Pero con todo y eso, la que me resulta absolutamente realidad aumentada e imprescindible, insisto, es la belleza singular y propia de La Nenuco, cuya esencia todavía, creedme, no se ha mostrado en el programa. Pero al tiempo? Feliz Finde amores y coger carrerilla?.