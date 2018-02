Deber cumplido

Se adentra en la intimidad de tres soldados estadounidenses que regresan de Irak y tratan de reintegrarse con sus familias mientras luchan por olvidar sus duros recuerdos de la guerra. Es la opera prima como director del actor Jason Hall, que también ha adaptado la novela de David Finkel Thank you for your service. Sus protagonistas son Miles Teller y Haley Bennett. «Tras una rápida victoria, mi hermano regresó a casa con sus brazos, sus piernas y su sentido del humor intactos. Nos contó que en la guerra te aburres y que pasas un calor infernal, pero, tras sus ojos claros, otra historia parecía vibrar. El combate terrestre, aunque solo duró 100 horas, lo había alterado. Al igual que mi tío, que combatió en Vietnam, y mi abuelo, que pilotó en la Segunda Guerra Mundial, mi hermano nunca habló de su experiencia», explica Hall.