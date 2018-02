Un vermú en la playa con el ex long riders Sid Griffin

The Trick Is To Breathe (El secreto es respirar), es el regreso como solista de Sid Griffin, guitarrista de los legendarios Long Ryders (uno de los padres del resurgimiento del rock en los 80). Griffin reside desde hace años en Londres, donde escribe libros (Bob Dylan, Gram Parsons), colabora con la BBC, y lidera su banda de bluegrass The Coal Porters. The Trick Is To Breathe es su primer disco en solitario en diez años y lo presenta a partir de las 14:30 del sábado en el Kiosco Miramar de la playa del Postiguet de Alicante. La fiesta comienza a las 13 h. con la música de Juancho DJ.

«Mi amigo Billy Brag me dijo que grabó su último disco en cinco días, y recordé que Dylan grabó Nashville Skyline en unas pocas sesiones, así que contacté con unos cuantos amigos de Nashville y me recomendaron a Thomm Jutz como productor. Cuando volé a Tennessee los músicos se sabían las canciones mejor que yo, así que empezamos un lunes y para el jueves ya habíamos terminado», explica el músico, que viene armado de guitarra y mandolina. Entrada gratuita.