La lucha diaria por tener un techo

Cuenta la historia de Moonee, una precoz niña de seis años, y su particular grupo de amigos, en el marco de unas vacaciones de verano repletas de aventuras y travesuras, mientras los adultos a su alrededor viven tiempos difíciles. A lo largo de Estados Unidos, los moteles baratos se han convertido en el último refugio para quienes ya no pueden asegurarse una residencia permanente. Estos indigentes invisibles son cada vez más, y el 41% son familias, que día a día luchan para conservar un techo bajo el que cobijarse.

Esta historia, que supone la presentación en España del director independiente Sean Baker, autor de una más que interesante obra de cinco largometrajes, se desarrolla en las afueras de Orlando, capital vacacional del planeta, y sede del «lugar más mágico del mundo». Los moteles baratos que en su día atraían a los turistas con la magia de Disney como reclamo, albergan ahora a familias sin hogar.

Moonee sueña con ir a Disneylandia, pero lo más cerca que ha estado es el motel barato a las afueras de Orlando (Florida), en el que vive con su madre Halley, de 22 años: el Magic Castle Motel. Lo más parecido que Moonee tiene a un padre es Bobby, el gerente del motel, un hombre cauto y diligente que se burla de las payasadas de los niños. Halley ha perdido su trabajo, y otra niña de la misma edad que Moonee se acaba de mudar al motel de al lado. Promete ser un verano inolvidable.

Elegida por la crítica norteamericana como una de las mejores cintas del año y galardonada en numerosos festivales, incluidas nominaciones al Globo de Oro y al Oscar para Willem Dafoe como actor de reparto, The Florida Project ha sido elogiada, entre otras cosas por la interpretación de Willem Dafoe, por su guión y por la dirección. Su poco conocida obra incluye Take out, Prince of Broadway y Starlet.

El productor y coguionista Chris Bergoch comentó: «Recuerdo que fue en 2011, cuando estaba de camino a Epcot, y le hablé de esto a Sean... de estos niños que vi jugar junto a la carretera, a minutos del parque temático... No nos lo podíamos quitar de la mente. Elaboramos un esquema a principios de 2012 para tratar de encontrar financiación y poder llevar a cabo esta idea. Después, la producción de Starlet se hizo realidad, y pasamos de Florida a San Fernando Valley. Cada vez que regresaba a Orlando, pasaba por los moteles y la idea nunca se me iba de la cabeza. La situación de pobreza crecía y, paralelamente, también lo hacía la idea de contar una historia con este telón de fondo».

La película Starlet llevó a Tangerine, y una vez que la producción se completó en 2014, Baker y Bergoch revisitaron el esquema original. Baker comenta: «Lo diseccionamos, reordenamos las escenas, desechamos el final original, pero siempre supimos que queríamos contar la historia desde el punto de vista de un niño». Bergoch añade «...y cómo, a pesar de no poder pagar un billete al parque temático, ese joven personaje se divertía y vivía aventuras».

La ficha

Estados Unidos, 2017

Director: Sean Baker.

Intérpretes: Bria Vinaite, Willem Dafoe, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Aiden Malik.