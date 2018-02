¿Ángel o diablo?

La Filmoteca, dins del seu cicle «Clàssics filmoteca. Cinema Negre», presenta aquesta obra mestra d´Otto Preminger. Un home deixa l´autobús on viatja perquè no té diners per a pagar el trajecte. Arriba així a un poble desconegut on comença a freqüentar un bar, la principal atracció del qual és una bella cambrera.

Dijous 15 de febrer

Entrada general 3 euros i reduïda 2 euros.

Teatre Arniches, avinguda d´Aguilera, 1. Alacant.