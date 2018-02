La gesta de tres héroes reales

Sucedió el 21 de agosto de 2015 y ha pasado a los anales del terrorismo como un hecho extraordinario que demostró que en este mundo actual en el que prima el egoísmo y la insolidaridad todavía hay espacio para la generosidad, el heroísmo y la esperanza en el ser humano. Es un nuevo largometraje del veterano director Clint Eastwood, que a sus 87 años continúa en plena forma y entregado en los últimos tiempos a historias basadas en hechos reales. 15:17 Tren a París, nos llega después de J. Edgar (2011), Jerseys Boys (2014), El francotirador (2014) y Sully (2016).

Basada en el libro The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes, escrito por los propios héroes con ayuda del periodista Jeffrey E. Stern, cuenta la historia real de tres hombres cuyos actos les convirtieron en héroes durante un viaje en tren de alta velocidad. En la tarde del día 21 de agosto de 2015, el mundo observaba en silencio mientras los medios informaban sobre un ataque terrorista frustrado en el tren Thalys #9364 con destino a París -un atentado evitado por tres valientes jóvenes americanos que viajaban por Europa-. La película narra el curso de las vidas de estos amigos, desde los avatares de su niñez para encontrar su destino, hasta la serie de eventos que precedieron al ataque. A lo largo de esta desgarradora experiencia, su amistad nunca flaqueó, convirtiéndola en su mejor arma, lo que les permitió salvar la vida de los más de 500 pasajeros a bordo.

El trio heroico está compuesto por Anthony Sadler, de la Guardia Nacional de Oregón, Alek Skarlatos, y el Aviador de Primera Clase de las Fuerzas Aereas de los EEUU, Spencer Stone, quienes se interpretan a sí mismos en la película. En el reparto, junto con ellos, están Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani y PJ Byrne.

Al elegir el estilo narrativo de una cinta de estas características, centrada en las personas que detuvieron a un terrorista que estaba a punto de llevar a cabo un atentado que podría haber sido trágico, Eastwood ha optado por la naturalidad. «Vivimos -declaró en la rueda de prensa que siguió a la premiere- en un mundo en el que nunca sabes qué te puede ocurrir. Me pareció una historia fascinante cuando la leí en los periódicos y me pareció un privilegio conocerlos en persona hace dos años. ¿Qué lleva a alguien a actuar de forma heroica, de forma tonta, o, tal vez, de ambas formas a la vez en una situación así?».

En agosto de 2015, como se recordará, tres jóvenes estadounidenses evitaron la tragedia en un tren de alta velocidad Thalys que circulaba de Amsterdam a París. El terrorista, el marroquí Ayoub El Khazzani, subió a ese tren en Bruselas con un kalashnikov, nueve cargadores, una pistola automática y un cúter, e hirió a dos personas antes de ser reducido por esos tres pasajeros y posteriormente arrestado. «En ese tren viajaban centenares de personas y el terrorista llevaba munición para provocar unos 200 muertos, pero nadie murió. Fue una gesta», subrayó el director.