Los franceses Magnetix + Los Federales

El dúo francés Magneti x inaugura este viernes la programación de Fuzzville!!! 2018 (en abril en Benidorm) en Stereo junto a los alicantinos Los Federales. Aggie Sonora y Looch Vibrato son los responsables de esta formación, de referencia en el panorama rock francés e internacional desde hace 18 años, que prometen hacer temblar los cimientos alicantinos con un salvaje y distorsionado directo, a través de sus melodías que beben de géneros como el garage punk de los 60, el postpunk de los 80 o el particular sonido de The Cramps. Una cita imprescindible para los apasionados de los riffs psicóticos y los golpes de batería irrefrenables. Previamente hará su parición el dúo local Los Federales: un apaeritivo en la misma onda de garage, rockn'roll, punk y surf.



Proximamente, el Fuzzville!!! traerá a la misma sala a Doctor Explosión junto a Nestter Donuts (por el 26º aniversario de FAN Management), Las Robertas + FAVX, Los Coronas y The Harpoonist & The Axe Murderer Mujeres y King Salami and the Cumberland 3, Atom Rhumba y Radioactivity junto a Bad Sports.