Varela, el laberint lluminós

L´exposició ens presenta a un Varela avantguardista, experimental i integrat en la cultura artística del seu temps. Amb una obra vasta ens mostra a un artista que es ramifica en diferents variants tècniques, estètiques i expressives. Estructurada com un viatge, la mostra és alhora un itinerari físic, un recorregut esteticoperceptual i un camí no lineal marcat per les seues experiències emotives.