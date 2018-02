Ironía y humor

Después de tres años paseándose por todos los teatros de España con su espectáculo Santi Millán Live, esta particular pareja cómica que forma con Javi Sancho vuelve a la carga con dosis renovadas de ironía, buen humor y capacidad de autocrítica.

El popular showman y presentador de televisión, a pesar de tener ya una edad, alardea de poseer una salud de hierro y encontrarse en la mejor etapa de su vida; parodiándose a sí mismo y a sus múltiples obsesiones: deporte, mujeres, series, mascotas, libros de autoayuda€ nada se escapa del radar de un Millán en la plenitud de la vida.

Javi Sancho se une al show casi de tapadillo, sumándose a una fiesta a la que no ha sido invitado. No pasa nada, es su sino. La gestión del fracaso no tiene secretos para este joven cómico, que ha sido «fundamental» en la vida de millones de personas. Lástima que aún no se han dado cuenta. Millán es uno de ellos, aunque cueste creerlo.



La ficha

Estamos mejor que nunca

Gran Teatro de Elche

Sábado, 3. 20.30h

Entradas: 18, 22 y 25 euros