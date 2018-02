Moda «antiaging»

Lo reconozco, me encanta escuchar la reconfortante frase de que en la época que nos ha tocado vivir los 40 son los 30, y así sucesivamente ir restándole 10 años a cualquiera que sea nuestra edad. Pero esto no se consigue por arte de magia, y como casi todo en esta vida ese restar años tiene truco, al igual que hay prendas que «nos echan años encima» de manera injusta y que hay que evitar a toda costa, si no es esa nuestra intención y desde luego no es la mía, hay otras que nos los quitan.

En alguna ocasión y con amigas del cole hemos recordado a profes, no todas, que a día de hoy y haciendo cuentas tendrían unos 30 años y parecían señoras, los colores oscuros, los trajes de chaqueta en tweed demasiado formales, las blusas cerradas hasta el ultimo botón al que añadían cortes de pelo y accesorios inadecuados les sumaban años al instante ¡Horror!

Pues bien, ya tenemos edad de saber que prendas debemos usar e incluir en nuestro día a día, y aprender los trucos estilísticos de las más maduritas del streetstyle. Y es que tanto Emmanuelle Alt, Giovanna Battaglia o Sara Harris son pura inspiración, ellas por ejemplo, no se despegan de su biker como prenda de abrigo para rebajar cualquier look que a priori tiene toda la pinta de formal y así encaminarlo al casual, lo mismo ocurre con la parka militar, esta prenda es mágica y hace verdaderos milagros, quedando genial incluso con vestidos de noche.

Haz caso de estas musas que pasados los 40 no desaprovechan ninguna ocasión para andar en sneakers, sea cual sea el look o la cita a la que asistan, sustituyendo así los zapatos más formales, lo mismo ocurre con las botas o botines, que son la mejor opción para complementar una falda larga o un traje de chaqueta. En cuanto a largo de las faldas la mejor elección es junto por encima de la rodilla y escondiendo muslo, cada centímetro que sumas a tu falda añade años a tu DNI ¡Estudia bien tu largo más adecuado!

Y como el bolso estrella y subiéndonos al carro de la tendencia, cuélgate una riñonera a la cintura, su aire juvenil y desenfado quedara genial con tus trajes de chaqueta y vestidos largos, nunca es tarde para hacerse con un nuevo formato de bolso y este es más practico de lo que parece.

Es también en estos casos cuando el color importa, huir de la sobriedad, los tonos apagados y estampados aburridos resta añadas, opta mejor por los colores vibrantes, prints atrevidos e incluso los metalizados, el cumplir años aporta seguridad, sabemos lo que queremos, y es hora de demostrar que nuestro estilo es único.