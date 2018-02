La fiesta de la vida

Arranca el finde de los Goya para ver a Arly Jones y Sami Natesh con Colores o a Adán Aliaga con The Fourth Kingdom, y nos aguarda también la fantástica peli francesa C'est la Vie!, en cartelera desde el viernes pasado. Nuestra tumultuosa vida diaria y en los tiempos que corren, con el carro del estrés urbano, es motivo para bajarse de él los escasos y aprovechados días del fin de semana y disfrutar. Desde el viernes por la tarde que salimos escopetados (los que pueden claro) de las oficinas, fabricas, universidades, despachos y demás lugares de «patiment» diario, nos ponemos manos a la obra para hacer todo eso que, si o si, nos debe dejar como «jaspes» para volver al lunes medio vivo y a tope. No recomiendo, señoras y señores, los ataques de limpieza compulsiva por contrariar claramente los mandatos básicos, casi bíblicos, del excitante cuerpo vital. Esta manía de plantarse la faena de lavadoras (que parecen como banderillas), aspiradora (ruido infernal de batín y rulo de sayo antiguo) y demás quehaceres tan prosaicos como necesarios, las tenemos todas y todos... Bueno, bueno, todas más que todos. Y así se pasan esos pocos minutos de sol, de vida y de posible compañía entre mochos, paños, trapos, plumero y un montón de «mal yogurt» que genera esta actividad tan poco glamurosa. Así que yo os propongo un plan repletito para este finde para todo lo contrario. Me fascina la charla meditativa al uso y al desuso, tal como «Círculos transpersonales» nos propone junto al Ho'oponono y el Unihipili como terapia de relax interior total. Mira que yo soy muy escéptica sobre el asunto. Prefiero irme a correr y sudar hasta la ceja para dejar de pensar por agotamiento, remedio clásico sustitutivo del químico Lexatin, pero estas dos teorías andan muy de moda. Me dicen que funciona, así que... Para seguir en la brecha, en la Ocho y Medio podemos asistir a la proyección y debate de «No humanos, I Believe» de Reendiciones Anómalas, asociación dedicado a esto de la vida extraterrestre al estilo Expediente X y el teniente Mulder? en medio Cuquet de Llum por el Mercado te invitara a una cata de aceites y panes y el toque de humor lo pondrá, por contrapeso, David Navarro con su cachondo monologo en Clan Cabaret. El sábado, además de las clásicas flores de los Mercados hay más todavía. Si quieres vida sana, La Seda Gastro Village te propone una de «Bikran Yoga» por la mañanita. Alternativamente Cuquet de Llum. En la calle Quintana (la Tribeka alicantina dicen) Pynchon and Co, librería y circulo literario crítico genial, Dario Shoyu presenta Proceso de Desamor, una tira cómica muy interesante de este ilustrador genial. Y puedes seguir de vermuts en un sitio brutal que acaba de abrir, Aperitivos Gisbert, con ese vermutito de toda toda la vida hecho en bodega casera de Alacant. Por el otro lado, hacia el Castillo, se presenta Bestiari, la excitante y maravillosa exposición colectiva organizada por Dimonis, colaborativa de más de diez aristas, escultores e ilustradores sobre algo tan maravilloso como el clásico bestiario de la iconografía histórica de los animales fantásticos. Esto lo organiza la increíble sala y café artístico October Press, un aliciente cultural muy interesante que da para visitar una calle Villavieja donde la sala de música y actuaciones del numero 6 anticipa junto a la Iglesia de Santa María un museo, el MACA, que es una joya en España. Si subes un poco más, el MARQ te espera tras la falda al mar de un castillo que pocos ven de verdad por dentro, Santa Barbara, otra joya llena de caminos únicos para mentes poéticas. Tan únicos como el micro teatro que en Viva la Pepa organiza estos días el Circulo de Microteatro; otra experiencia única y genial. El domingo hay otras opciones, pasar el día vendiendo o comprando en el Busot Mercat 2nd hand Brocante (alucinante!!) o caminar por el MontCabrer, en nuestras montañas y con la Colla de Muntanya Els Voltors de San Vicent del Raspeig o un buen partido de Rugby en el Estadio Pepico Amat del Torneo Nacional para disfrutar del deporte más auténtico de nuestra vieja Europa. Tan autentico como el Alicante Sharks , de la liga de Futbol Americano, que montan el fiestón más autentico del año el domingo por la noche en el American Bar de Gran Alacant para disfrutar y ver la gran Superbowl en directo. Y la X Gala Drag Queen de Torrevieja se celebra hoy en el Auditorio Internacional .Lo último que hay que hacer es quedarse en casa. Felices días.