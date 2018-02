Vuelve una franquicia terrorífica

Supone, nada menos, que la octava entrega de una franquicia, Amityville, que ha engendrado una serie de subproductos, el típico cine de serie B que en muchas ocasiones no se estrena y se encamina directamente a los videoclubs, sin el más recóndito interés. El origen de todo es Terror en Amityville, que dirigió Stuart Rosenberg en 1979 a partir de la novela de Jay Anson y que constituyó un éxito notorio de público. Buena prueba de ello es que las dos primeras secuelas no tardaron en ser una realidad y se hiciron cuatro más hasta 2013.

Hasta ahí las cosas funcionaron de forma aceptable en taquilla, pero el filón ya no daba más de sí y todo indicaba que se firmaba el finiquito y a otra cosa. La crisis de creadores y el buen momento comercial del cine de terror originó que se tentara de nuevo la suerte. El resultado: otros tres largometrajes, para colmo de males, con el reclamo de Amityville en el título solo en dos años, 2016 y 2017: The Amityville terror y The Amityville murders, y la más ambiciosa de todas: Amityville. El despertar, que quiere ser algo así como una resurrección de la saga.

La última, que es la que vemos ahora en España, comienza cuando Belle y su familia se mudan a una nueva casa para ahorrar dinero y así ayudar a pagar la asistencia sanitaria de su hermano gemelo James, que se encuentra en coma. Pero cuando empiezan a ocurrir fenómenos extraños, incluyendo la milagrosa recuperación de James, Belle comienza a sospechar que su madre no le ha contado toda la verdad y pronto descubre que acaban de mudarse a la terrorífica casa de Amityville.