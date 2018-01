A ritmo de flecos

Ya casi estamos liquidando el primer mes del año y las ansias de conocer que nos deparara este año en cuestión de tendencias deco nos tiene el alma en vilo. Una vez desvelado el color del año, el ultraviolet, que ya vimos en episodios anteriores, ahora toca estar muy atentos para ser los primeros en saber que es lo que se nos viene encima. Y como primera novedad, podemos desvelar que los flecos serán una de esas novedades, y es que este adorno o remate formado por una secuencia de hilos o cordoncitos que hace algún tiempo eliminamos de nuestras vidas, muebles y accesorios, aparece con más fuerza que nunca para ornamentarlo todo, y cuando digo todo, es todo.

¿Os acordáis de esos sofás o butacas de terciopelo que escondían sus patas tras una tira de flecos dorados? Yo lo guardo perfectamente en la memoria desde la infancia, cuando me sentaba en la alfombra de mi abuela a jugar con mis muñecas, y esos flecos me quedaban a la altura de la vista, pero un buen día desaparecieron, alguien decidió que tal ornamento sobraba y no les hemos vuelto a ver el pelo hasta día de hoy ¡Este 2018 es el año de su regreso!

Los flecos retoman sus puestos en bajos de sillones y butacas como antaño, pero además en adorables lámparas de hilo rosa, en encantadores puff de terciopelo, en sillas cuajadas de gruesos flecos de lana que las hacen sin duda de las más confortables. Me encanta, por ejemplo, la versión «flequil» de la icónica butaca BKF o Butterfly en ante, rodeada de interminables flecos en todo su perímetro que le dan ese aire folk tan inesperado e irresistible.

Y como novedad se presenta el interesante y sorprendente mix espejo+flecos, que junto al retorno de los colgantes en macramé, y las colchas y cojines cargaditos de flecos le darán ese giro boho a nuestra casa tan de tendencia.

En definitiva la vuelta del fleco, indica una necesidad de ornamento, sofisticación y detalle en algunos elementos decorativos, que dejados caer en ambientes actuales, modernos y sencillos, darán esa nota diferente tan deseada ¡Yo, me apunto al fleco!