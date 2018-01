Ahora que estamos inmersos en la moda -estos días la Fashion Week MBFWM es la gran protagonista del couché- manifiesto que existen mundos imprescindibles, complementarios e importantísimos como los que siempre vemos en el telediario. A los grandes nombres de la moda de nuestra tierra en el mundo, léase Juan Vidal, Hannibal Laguna o Emilio de la Morena, se unen otros cada día que crecen bajo el árbol de su trayectoria como Dominnico, Zoraida Cases o Alex la Sandwich? Virma, comandada por Marisa Martín sabe mucho con jóvenes talentos cada día. Sin embargo de lo que no hablamos casi nunca es de LOS OTROS, ese ejercito de profesionales dedicados a la moda 24 horas de su vida y que son «los otros» del mundo de Amenábar por su invisible presencia continua pero realidad imprescindible. Tras las escuadras de diseñadores, se encuentra el verdadero ejército, encabezado por modelos, fotógrafos, comunicadores, relaciones públicas, estilistas, maquilladores, peluqueros, coreógrafos? y musas del front row (e incluso a veces del propio desfile). Modelos históricas de aquí para el mundo son el rostro de la fama: Esther Cañadas ha vuelo para quedarse de nuevo; Gurus Segovia nunca se fue (aunque ahora afincada en Alemania); Godelive abrió la espita de las modelos de color en España desde Benidorm para el mundo; Lorena Van Heerde transformó su corona de miss en el mundo fashion y Amparo Bonmatí hoy es la gran musa de las pasarelas y firmas de todo el mundo desde la ciudad de Alicante. Relaciones públicas como Sandra Bódalo o Elena Giménez, musas ocasionales y actrices de renombre como Vanessa Romero, Carolina Cerezuela o Belén Rueda son habituales de los front row y las sesiones de fotos que cubren los grandes fotógrafos creativos como Rafa Gallar ( portadas y portadas de Vogue, Elle, Marie Claire O Harper's Bazar..), Gregorio Sebastian ( Alain Affelou y Sharon Stone se enamoraron de él), J osé Antonio López López (Josse para los profesionales) José Manuel Saiz o Cristina Mariscal son nombres habituales de los grandes shooting mundial. Estilistas como Ángel Díaz (jefe de Wella Internacional) dan la vuelta al mundo con sus shows de altísimo nivel y las mejores colecciones de ropa para las creaciones únicas que realizan con una aparente facilidad que deslumbra y en directo. Sus campaña de fotos son únicas para las grandes marcas que lo contratan sin mirar ni el caché. Alejandro Ruiz de Evonhe es otro de esos que esta todo el dia metido en un AVE o de gira , de anuncio en anuncio y «tira por que me toca» o en desfiles para creadores españoles. Aarón Cobos, bailarín y coreógrafo hoy afincado ya en Nueva York, es el que ha diseñado las mejores escenografías junto a otros grandes para desfiles internacionales como el de Custo en la Gran Manzana o Gustavo Ramírez, de San Fulgencio, es otro de esos que hay que pillar por los aeropuertos de medio mundo. Los zapateros, imprescindibles aunque a veces no lo mencionemos como se merecen, son los responsables de que las colecciones anden por todas las Fashion Week del mundo. Magrit (para Juan Vidal ahora), Toñi Pastor de Cuplé (para Alejandra Silva o para Ion Fiz), Chocolat D'Or, Mustang, Martinelli (ahora en los Goya de este año), Pedro García o incluso del equipo de Vicente García diseñan para los más grandes con una humildad que asombra y con una grandeza infinita. Wolfe Noire, Rommeus o grandes desconocidos como Vicente Martínez de Salesolution, controlan la moda del mundo desde aquí al lado, con grupos mundiales como Polo, Wrangler o Ralph Lauren. Así que pasen y vean. Estamos muyyy de moda.



Feliz Fin de Semana, fashion total.