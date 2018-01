Jaime Urrutia: «Estoy escribiendo temas buenos para completar un gran disco»

Después de toda una vida sobre los escenarios, componiendo y escribiendo canciones que han sido himnos para varias generaciones, Jaime Urrutia se muestra Al natural. Acompañado por guitarra y piano, el excantante de Gabinete Caligari afina su grave y característica voz para ofrecer sus grandes éxitos actuales y también los que cantaba dentro de un movimiento, La Movida, que marcó una época en España. En esta era músico-cultural se centra el ciclo que la sala La Llotja de Elche inicia este sábado con el alma mater de temas como Al calor del amor en un bar o La culpa fue del cha cha chá. Este proyecto también subirá al escenario ilicitano en las próximas semanas a Los Insolventes del Gran Wyoming, la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga y Los Toreros Muertos de Pablo Carbonell.

Ha visitado Elche en distintas ocasiones, pero nunca en el formato acústico de esta ocasión. ¿Qué le permite esta fórmula que con la banda no realiza?

Este formato acústico lo anunciamos como Al natural. Somos tres músicos: yo con mi guitarra eléctrica y voz, Esteban Hirschfeld a los teclados y Juan Carlos Sotos a la guitarra acústica y coros. Hace cinco años que lo hacemos y nos permite dar un repaso a unas canciones que escogí especialmente para esta formación. Este formato es ideal para teatros y salas pequeñas y permite mas cercanía con el público

¿Exige más, a nivel vocal, el formato trío?

Es cierto. Al estar menos arropada la voz sin el sonido del bajo y la batería, se nota más cualquier fallo. Y ese silencio del público, normalmente sentado en un teatro, exige una mayor concentración que en los grandes sitios con barras de bar y el bullicio de la gente.

Siempre se ha definido como una persona tímida. ¿Cómo ha llevado durante su carrera ser la «imagen» de su grupo, primero con Gabinete Caligari y después con su propia banda, Jaime Urrutia y Los Corsarios?

Recuerdo que casi siempre solía pasar en los comienzos de un grupo que nadie quería ser el cantante. En mi caso, tampoco quería serlo, me conformaba con el papel de guitarrista (como en Ejecutivos Agresivos) pero, al ser compositor, tenía que cantar las canciones que iban saliendo y poco a poco tuve que tomar el micrófono. No hay problema, ya me acostumbré y disfruto haciéndolo.

¿Ha habido alguna de sus canciones que nunca haya cantado en directo pero que le gustaría?

Es raro que nunca haya cantado una canción en directo después de grabarla en el estudio, normalmente cuando se presenta el disco se suele hacer al completo. Pero sí hay varias como La fuerza de la costumbre, La suerte es como un pez o Toda mi vida, entre otras, que, por ser más complicadas por su instrumentación, acordes o tonos, llevo mucho tiempo sin tocarlas en directo y me gustaría recuperarlas para los conciertos.

¿Qué repertorio trae este sábado a La Llotja?

Es un resumen de mi carrera en solitario con temas también de Gabinete Caligari. Hay algunas canciones más raras, pero no dejo de cantar las más conocidas tanto mías como de Gabinete.

Ha comentado en distintos medios que ya tiene cuatro o cinco temas para su nuevo disco y que quiere un trabajo «redondo». ¿Cree que ahora, más allá de los resultados, la experiencia le ayuda a ser mejor compositor de música y letras?

Depende, la experiencia siempre es un grado y ayuda, pero sin la inspiración no hay nada que hacer.

¿Qué le cuesta más, letra o música?

Siempre la letra, la música suele surgir más fácilmente. Le doy muchas vueltas a las letras, no me gusta decir tonterías, algo que muchos artistas suelen hacer sin ningún pudor.

Si tuviera que definir su estilo, más allá del popular «rock torero», ¿cómo lo haría?

Siempre me gustó el término de «rock torero» porque nos desmarcaba de los demás grupos. Mi estilo está basado en el pop y en el rock, porque desde pequeño la bandas y artistas que me gustaban y me incitaron a dedicarme a la música, lo hacían. Pero soy muy ecléctico, me gusta indagar en otros estilos.

Numerosos artistas de su generación fueron y son olvidados por las radiofórmulas aunque siguen publicando nuevas obras, pero ¿qué me dice del gran público?

Por desgracia, el gran público, el masivo, suele seguir la basura que ponen las radiofórmulas y así nos va. El rock en España, excepto en la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90 (porque no les quedó más remedio) siempre ha estado marginado por esas emisoras, es demasiado raro y conflictivo para ellas. No hay nada que hacer sino pasar de ellas y seguir tu propio camino dirigido a un público más selecto.

Ha publicado 4 discos en solitario, entre ellos un directo, 9 discos con Gabinete, ha sido colaborador de prensa y radio, ha escrito un libro... ¿Qué le queda por hacer?

Pues poco o nada. La radio siempre me encantó por su inmediatez, pero lo que más me gusta es componer y ahora mismo estoy centrado en lo que más me interesa que es escribir temas lo suficiente buenos para completar un gran disco, es lo más importante en este momento.

Si tuviera que elegir un/a cantante para subirse con él/ella al escenario a compartir uno de sus temas, ¿quién sería y por qué?

Andrés Calamaro, por ejemplo. Y ya he tenido la oportunidad de compartir varias veces escenario con él cantando temas como Cuatro rosas y El calor del amor en un bar o suyos como Te quiero o Paloma. Me encanta su forma de componer y entender la música.