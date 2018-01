Una sensual historia de amor en verano

Es un cuento sensual sobre el primer amor y está basada en la aclamada novela de André Aciman que nos traslada al verano de 1983. Elio Perlman, un chico ítalo-estadounidense precoz de 17 años, pasa los días en la villa familiar del s. XVII transcribiendo y tocando música clásica, leyendo y flirteando con su amiga Marzia. Elio tiene una estrecha relación con su padre, un ilustre profesor especializado en cultura grecorromana, y su madre Annella, una traductora, y entre ambos le han dotado de una amplia cultura en un entorno que rebosa de encantos naturales. Un día, Oliver, un cautivador investigador americano que trabaja en su doctorado, llega para ayudar al padre de Elio como becario durante el verano. En medio del soleado esplendor de este marco, Elio y Oliver descubrirán la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de una estación que cambiará sus vidas.

«Me gusta pensar -dijo el director, Luca Guadagnino- que Call me by your name cierra una trilogía de películas basadas en el deseo, junto a Yo soy el amor y Cegados por el sol. Mientras en las anteriores el deseo conducía a la posesión, el remordimiento, el desprecio o la necesidad de liberación, en Call me by your name queríamos explorar un idilio de juventud. Elio, Oliver y Marzia se ven enredados en una preciosa confusión que Truman Capote una vez describiría diciendo: «El amor, al no entender de geografía, no conoce fronteras». Call me by your name es también un homenaje a los padres de mi vida, el de sangre y los cinematográficos: Renoir, Rivette, Rohmer, Bertolucci...»