Los secretos de estado norteamericanos al descubierto

Reúne por vez primera a un trío de nombres de Hollywood difícilmente mejorable que representa la indiscutible élite del cine estadounidense, el formado por Steven Spielberg, Meryl Streep y Tom Hanks y pretende ser un emocionante drama sobre la insólita colaboración entre Katharine Graham (Streep), la primera mujer editora del periódico The Washington Post, y su motivado director Ben Bradlee (Hanks), en su carrera por alcanzar a The New York Times para poner al descubierto un enorme encubrimiento de secretos del gobierno que abarca tres décadas y cuatro presidentes de los Estados Unidos.

Los dos deberán superar sus diferencias y arriesgar sus carreras, y su propia libertad, para sacar a la luz verdades enterradas desde hace tiempo. En junio de 1971, el New York Times, el Washington Post y los principales periódicos de EE UU tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno que duró cuatro décadas y cuatro presidencias. En ese momento Graham, del Post, seguía buscando su lugar como la primera mujer editora del periódico, y Ben Bradlee, el volátil director, intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos, formaron un equipo improbable, ya que se vieron obligados a unirse y tomar la audaz decisión de apoyar al New York Times y luchar contra el intento sin precedentes de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda.

Con Los archivos del Pentágono, Spielberg recupera uno de esos momentos catalizadores en los que ciudadanos corrientes deben decidir si se lo juegan todo -su sustento, su reputación, su estatus e incluso su libertad- para hacer lo que consideran que es correcto y necesario para proteger la Constitución y defender la libertad de los EE UU. El resultado es un intenso relato basado en los hechos reales que se produjeron cuando The Washington Post y The New York Times formaron una alianza pragmática después del incendiario artículo publicado por el Times en el que desvelaba un estudio de alto secreto que acabaría conociéndose como los archivos del Pentágono.

Aunque el Times se adelantara con la primicia, el Post decide continuar con la historia que le ha acarreado amenazas legales al primero y ha hecho que se le eche encima la Casa Blanca con todo su poder, pues la necesidad de una nación escandalizada de saber lo que le oculta su gobierno se impone al enorme riesgo personal que corren. Podría estar en el aire el destino de millones de personas, entre ellos miles de soldados estadounidenses que libran una guerra que su gobierno no cree que se pueda ganar «Steven convirtió esta historia en un thriller», comentó la productora Amy Pascal. «Posee una capacidad innata para hacer que unos determinados hechos históricos resulten dinámicos y del momento. Te mantiene constantemente en vilo, pero también nos recuerda el deber atemporal de contar la verdad». La también productora Kristie Macosko Krieger agregó: «Esta película trata sobre el poder de la verdad, pero también es una historia personal sobre la transformación de una mujer de ama de casa a jefa de una empresa de la lista de Fortune 500».