Instantáneas en el limbo de Jordania

In limbo there is control es el título de la exposición fotográfica de Rocío Villalonga con instantáneas captadas en puestos de vigilancia y vallado distribuidos en zonas estratégicas de Jordania como espacios de control. Villalonga utiliza el limbo para explicar el viaje migratorio en relación al abandono, lo errante y el destino desconocido, donde el sujeto vive un intenso trance fantasmagórico con el espacio que abandona, que recorre, que ansía o al que llega.

Fundación Frax Paseo de las Estrellas, Alfaz del Pi.

Hasta el 18 de febrero