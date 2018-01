Queen estrena espectáculo

El Auditori de la Mediterrània de La Nucia estren este domingo la nueva producción de Symphonic Rhapsody of Queen con la que arranca la nueva gira española llamada Tour Kind of Magic.

Varios centenares de miles de personas han visto las anteriores producciones, de los mismos creadores, dedicadas a Queen. Todo ello empezó hace más de un lustro en el Auditori de la Mediterrània donde fue presentado por primera vez Symphonic Rhapsody of Queen como un gran espectáculo impactante dedicado a la música de uno de los grupos ingleses de mayor fama mundial. Ahora Symphonic Rhapsody of Queen vuelve con grandes cantantes internacionales, banda de rock y One World Symphonic Orchestra.

Varias horas de música con los grandes éxitos de Queen, la banda que arrancó en 1970, convertida con el paso de los años en una de las más famosas del mundo del pop y del rock y que quedó marcada con la muerte del cantante Freddie Mercury en 1991 por enfermedad a los 45 años. Freddie Mercury ha marcado con su voz, su estilo inconfundible y su carisma a varias generaciones y grupos de música.

Symphonic Rhapsody of Queen tiene una potentísima puesta en escena y un sonido arrollador para realzar las canciones de Queen.

Tour Kind of Magic

Auditori de la Mediterrània, La Nucía

Domingo 7 a las 18 horas

Entrada: 33 euros