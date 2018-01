El año como no podía ser de otra manera, empieza cargadito de nuevas tendencias ¡Viva! que ya habrá tiempo de ir desgranando y disfrutando aquí, en vuestra sección favorita.

Pero si hay una que se venía anunciando justo antes de que acabara 2018 y que a todas nos ha tenido en estado de alerta y con el radar puesto para saber por dónde, y en qué prenda haría su primera aparición, esa era la del color del año, el ultraviolet, el cual la semana pasada ya pudimos poner sobre la mesa en cuestiones decorativas.

Pues bien, ya han sido algunas de nuestras «chicas referencia» en moda las que han hecho las primeras pruebas, y han querido ser unas buenas alumnas aventajadas y lucir «en carne propia» este color algo arriesgado, experimentando sus posibilidades y el resultado no ha podido ser más apetecible.

Entre otras cosas llama la atención como este color tan potente, en sus distintas tonalidades, y que da la impresión de llevar la batuta de un look con solo pronunciar su nombre, se deja combinar con otros de igual o mayor fuerza estilística como el rojo o el mostaza, convirtiéndose en un color «prota» de lo más dócil y neutro. Por otro lado, este color que transmite sensualidad a la par que cierta espiritualidad, nos aportará este año mucha potencia y alegría en los looks de día y un plus de sofisticación en los de noche. Es genial en trajes de chaqueta en clave working que romperán nuestra monotonía diaria, y en tejidos como el terciopelo, convirtiéndose ambos en la pareja más que perfecta este invierno.

El ultraviolet es el color ideal para hacer de una prenda de impacto, como una falda de volantes o un abrigo cuajado de flecos, que lo sea aún más todavía, aumentando hasta llegar a mil su golpe de efecto, y hace que otras prendas como los kimonos, que ya veían peligrar su permanencia en nuestros armarios al haber agotado sus posibilidades, ahora se tiñan de este color alargando sus vidas y reinventándose.

Ya no hay marcha atrás, el ultraviolet inicia su reinado en los looks de asfalto.