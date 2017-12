Transforma la tragicómica historia verídica del aspirante a cineasta e infame intruso de Hollywood Tommy Wiseau, un artista cuya pasión era tan sincera como cuestionables sus métodos, en una celebración de la amistad, la expresión artística y los sueños perseguidos a despecho de toda suerte de adversidades insuperables. Basado en el libro de Greg Sestero, que fue todo un éxito de ventas, y en el que se desvelaban todos los detalles de la producción y el rodaje del desastremetraje, convertido en clásico de culto, de Tommy, The Room («La mejor película mala jamás producida»), The Disaster Artist es la última cinta dirigida e interpretada por James Franco, un pretendido hilarante recordatorio de que hay más de una manera de convertirse en leyenda, y de que no hay límite a lo que se puede conseguir cuando no se tiene ni remota idea de lo que se está haciendo.

Dirigida por James Franco y premiada con la Concha de Oro de San Sebastián, ha sido nominada a dos Globos de Oro, (mejor actor mejor comedia) la cinta está protagonizada por Dave Franco en el papel de Greg Sestero, el citado James Franco en el de Tommy Wiseau y Seth Rogen en el cometido de Sandy Schklair. Considerada la peor películas jamás realizada: The Room, un tórrido melodrama romántico acerca del fatal desenlace de un triángulo amoroso, fue escrita, dirigida y producida por Tommy Wiseau. Esta enigmática figura de pelo teñido oscuro y poseedor de un acento imposible de descifrar saltó, para mal, a la fama en Hollywood tras montar un cartel publicitario en el que promocionaba su estrafalaria e indulgente obra, estimada en 6 millones de dólares. Presentada en dos cines del sur de California y retirada de manera abrupta tras recaudar unos escasos 1.800 dólares en dos semanas, The Room recuperó el interés del público a lo largo de los años a través del boca a boca y de las sesiones golfas. Con el paso del tiempo, Wiseau aceptó el papel de misterioso hombre desconocido que, tropiezo tras tropiezo, se hizo en famoso en Hollywood, persiguiendo su gran sueño, sin importar el coste.

«Tommy dirigió esa película con la intención de que fuera un drama y la gente se partió de risa al verla», dice Franco. «El libro de Greg iba acerca de Hollywood, pero era también la historia de los descastados que participaron en la producción de The Room. Concebí The Disaster Artist como una historia sobre las entrañas de la industria a través de unas personas que estaban al margen, como ocurría en Ed Wood, película que me gusta mucho».