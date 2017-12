Diana Navarro: «He perdido ingenuidad y he ganado en realidad»

La malagueña asombró en 2005 con su primer trabajo No te olvides de mí, que logró el disco de platino tras vender 250.000 copias. Doce años después, Diana Navarro vuelve a Alicante con Resiliencia, su trabajo más personal, pues no en vano firma casi todas las canciones de este disco en el que mantiene su fusión de copla, flamenco y pop, pura canción española

¿Qué supone en tu carrera el disco Resiliencia?

Es un disco en el que muestro mi mejor versión y con el que pretendo volver a emocionar y sorprender con un concepto nuevo.

¿La música es tu salvación?

Es mi salvación y mi manera de vivir. No concibo mi vida sin música. Es la forma de expresión en la que me muestro con absoluta libertad.

¿Lo de «desnudarse» en el sentido de mostrarse auténtica se puede aplicar a este último trabajo?

Sí. Siempre me doy por entera en todo lo que hago pero en este trabajo más. He querido compartir a modo de canciones, experiencias vitales, vividas en primera persona y desde la empatía.

¿Ha cambiado mucho en estos doce años la Diana Navarro que asombró en 2005 a todos con No te olvides de mí respecto a la artista de 2017?

En esencia sigo siendo la misma niña de barrio que soñaba con cantar al resto del mundo. Pero la madurez ha hecho que pierda ingenuidad y gane en realidad. Aunque no he dejado de creer en la bondad del ser humano, hay que estar muy despierto para que no te engañen.

¿Es cierto que con el material sobrante de Resiliencia podrías sacar otros disco en 2018?

Compuse 33 temas. Creo que alguno servirá seguro. ;)

¿Qué te queda por hacer, en lo musical y en lo personal?

Todo me queda por hacer porque la vida no para de girar y yo con ella. Quiero seguir aprendiendo todo lo que pueda.