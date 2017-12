Sexy Zebras: «Esto es puro sexo»

En 2013 este power trio crea su propio sello Vagabundos Records y edita su debut Volvamos a la Selva. En 2015 publican Hola, somos los putos Sexy Zebras, toda una declaración de intenciones de una de las bandas más salvajes y honestas del momento. Profetas fuera de su tierra -tienen un público numeroso y fiel en México, que visitan cada año

Formado en Madrid en 2005, Sexy Zebras lleva años recorriendo las salas españolas en giras autoproducidas. En 2013 este power trio crea su propio sello Vagabundos Records y edita su debut Volvamos a la Selva. En 2015 publican Hola, somos los putos Sexy Zebras, toda una declaración de intenciones de una de las bandas más salvajes y honestas del momento. Profetas fuera de su tierra -tienen un público numeroso y fiel en México, que visitan cada año- hoy cierran en la sala Stereo de Alicante la gira de su último disco La Polla.

¿Sois el grupo con más cojones de este país?

No tenemos un medidor de cojones, sabemos que vamos de frente, que lo que hacemos es de verdad, que nos queremos mucho, que creemos a saco en nosotros y en expresarnos... que tenemos buen tamaño pero eso se sigue ganando... La gente tiene miedo de enfrentar su verdad.

Parece que no teméis posibles críticas feministas y que lo de la corrección política no va con vosotros.

Ningún miedo, todo nuestro power para las feministas y para cualquiera que luche por una causa justa. El disco es una reivindicación nuestra como hombres, no sabemos qué disco habríamos hecho si hubiéramos sido mujeres... pero cantar Me sale de La Polla siendo mujer sería sin duda mucho más guay. Ya estamos pensando en una colaboración femenina para que les dé la vuelta al cerebro a tod@s l@s cortit@s de mente.

Siniestro Total cantaba aquello de «no hay pantalones para tanto paquete», lo vuestro es más explícito ¿Lo de llamar al último disco La Polla esconde algún significado oculto o solo es una cuestión de atributos?

Nosotros no ocultamos nada, es eso, nuestras letras resultan tan «simples» como la vida misma, pero quien quiere escuchar, escucha... En lo coloquial cuando algo nos mola mucho decimos que es «la polla», así hablamos en la calle, ¿no? Pero además sentimos que este disco plasma bien la energía desbordada y todo el empuje de los últimos años. En serio, que nadie se escandalice, esto es puro sexo, y no necesariamente hablamos de genitalidad ni sexo explícito; hablamos de todo el poder creador que tenemos... ¿De dónde salió toda la energía para hacer todo lo que hemos hecho? A veces miramos atrás y flipamos... EL FALO es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. En 2017 la gente sigue escandalizándose o no se menta el título de nuestro disco en algunos medios... y en casita todos a ver porno duro... esto está matando a la gente, es un conflicto loco, por eso nos gusta ponerlo en la cara :)

Está bien lo de llamar las cosas por su nombre: Quiero follar contigo es puro realismo, directo y al grano.

Hablamos de follar con la persona que quieres, un mensaje tan retrógrado como revolucionario a estas alturas, ¿sabes? Mi padre dice que podríamos decir «hacer el amor» pero cuando los tres en diferentes momentos lo hemos dejado con nuestras parejas no siempre hemos «hecho el amor»... follamos. Cada palabra para lo que es, no juzgamos lo que hagamos cada uno, contamos un sentimiento determinado compartido por los tres y para que sea real las palabras tienen que ser las reales... Por eso esa canción conecta con tanta gente aunque no suene en en la radio.

El concierto cuasi navideño de hoy es vuestro fin de gira, ¿qué tal os han tratado por México y otros países sudamericanos?

¡Mucha navidad y mucha alegría! El 2017 ha sido increíble... ¡Hay motivos para celebrar! México es casa, nos sentimos un grupo más de la escena de allá, tenemos muchos amigos, queremos a la gente y la gente nos quiere y abraza como algo propio. Hemos ido desde 2014, empezamos tocando en los metros y mercadillos y en 2018 vamos al Vive Latin, la meta de cualquier banda mexicana. México tiene mucho poder y nos infunde respeto, sentir ese respeto y amor mutuo es increíble... Gran parte de las experiencias más reveladoras de la banda han sucedido allá. Todavía no hemos pasado por otros países sudamericanos; sí por Estados Unidos, donde también nos están pasando cosas muy guays. Gran parte de nuestro futuro está en esa parte del mundo

¿Os quieren tanto como a los Molotov? ¿Tenéis más seguidores al otro lado del Atlántico que en España?

¡Molotov es una puta institución! Hicieron algo muy grande y abrieron un camino que no existía... Allí hay mucha más gente joven, más movimiento y menos prejuicios para el arte. El público general tiene más criterio, en algunas ciudades como nuestra amada Guadalajara el público puede bajar a un artista del escenario en medio de un festival, el público habla, no traga y a nosotros nos quiere, es así...

Sois de los pocos grupos que lo mismo los invitan al Viña Rock que a un festival indie pese a la variedad de estilos de esos eventos, ¿el punk es transversal?

Más allá del estilo, cuando la gente nos ve en un festival se queda loca y se lo goza, la mayoría ya saben a lo que vienen, pero nos sale la risilla cuando ves al indie que nos tacha de 'posers', al 'pureta' que no nos escuchó por guapos o al tipo 'cool' que no se mete al pogo.