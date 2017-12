the new raemon

l Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante acoge mañana, a partir de las 12 de la mañana, un concierto de The New Raemon. De la mano de Movistar, esta banda de música indie tocará en directo las canciones de su último disco en una mañana en la que compartirá escenario con Vera Green.

Antes de crear The New Raemon, Ramón Rodríguez estuvo embarcado en distintos grupos. El primero de ellos, en el año 1998, fue Madison, junto con dos amigos, Pep Masiques y Lluís Cots, y Capi y Adam Vives. En 2006, arranca el proyecto Ghouls'n'Ghosts junto con sus amigos Santi y Víctor García. Es en 2008 cuando Ramón Rodríguez crea The New Raemon un grupo que bascula entre el pop indie y el folk. El músico catalán está acompañado por Pep Masiques, que toca el bajo; Pablo Garrido, que es el guitarra eléctrica; Salvador D'Horta a la batería y Marc Prats como teclista.

Desde su formación ha publicado una docena de discos. El último , Lluvia y truenos, en 2016.

La entrada será gratuita, pero es preciso recoger la invitación que se distribuye en las tiendas Movistar de Avenida Alfonso el Sabio, 37 de Alicante y la ubicada en la playa de San Juan (Glorieta Deportista Sergio Cardell, 2).