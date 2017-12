«encuentro más libertad en el poema que en la canción»

lega a Alicante con su cuarto disco, Mis paisajes interiores, que además tiene un formato muy especial.

Es un disco libro que es, en realidad, un conjunto en sí porque los poemas están directamente basados en las canciones de tal manera que amplían un poco esos temas, le dan otro punto de vista y las completan.

¿Los poemas están basados en las canciones y no al revés?

Eso es. Primero compuse las canciones y grabé el disco. Una vez grabado escribí los poemas basados en las canciones.

Usted que es poeta y es cantautor ¿distingue siempre sus creaciones en función de si van a convertirse en un poema o en un tema musical?

Sí. Lo encaro de una forma relativamente diferente. Lo cierto es que en la música siento que hay más limitaciones con respecto a la poesía, tanto en duración como en la rima. En mi caso, por ejemplo y exceptuando dos poemas que escribí para este libro, nunca hago poemas rimados y siempre hago poemas de verso libre. Siento que en un poema puedo divagar más, puedo también reflexionar más, contar cosas diferentes, extraer pequeñas ideas o reflexiones muy largas. Siempre encuentro en el poema un poco más de libertad que en la canción.

Es una diferencia de formato. Mucha gente podría pensar que a, grandes rasgos, música y poesía son muy cercanos.

Si te soy sincero, no. Un buen poema no tiene por qué funcionar como canción. De hecho es muy probable que a menos que sea rimado no funcione como canción.

¿Y a usted lo de rimar no le va?

En la poesía me gusta menos. Yo rimo en las canciones pero en los poemas no suelo.

El primer single de este nuevo disco, ¿Cómo hacer que vuelvas?, tiene un vídeo muy especial con la colaboración de Daniel Etura.

La verdad es que estamos muy contentos con el vídeo. Es una historia interracial en la que se va planteando con imágenes lo que va sucediendo en la letra de la canción. La verdad es que estoy satisfecho y ahora en breve sacamos el segundo single, La vida cuesta.

Gracias a su trabajo y al de otros compañeros parece que hay ahora menos pudor a la hora de escribir y también de disfrutar como lector de la poesía ¿no?

Creo que debido a esta ola de cantautores y de jóvenes poetas que hemos publicado en los últimos años hay mucha gente que se ha lanzado a leer y escribir poesía. Mucha gente está alrededor de lo que hacemos y muchos de nosotros tenemos la grandísima suerte de tener buenas cifras de ventas y un gran número de seguidores. También tenemos muchos seguidores que nos dicen que han empezado a escribir motivados por cómo se emocionaban al leernos y la verdad es que es muy bonito.

¿Las redes sociales han tenido mucho que ver en ello?

Sí, en general es la ventana donde hemos mostrado lo que teníamos. En las redes sociales si, por ejemplo, subes un poema muy rápidamente se viraliza, empieza la gente a darle a retweet y en un par de horas está entre 300, 400 o 500 muros. Hay poemas que tienen hasta 10.000 me gusta, por ejemplo. La verdad es que las redes ayudan mucho, muchísimo.

Usted tiene una especial habilidad para los micropoemas, esos textos adaptados a los caracteres de Twitter.

Sí, he leído mucho poema cortito a otros poetas que me gustan mucho y me parece que es un gran reto condensar en una pequeña frase una gran reflexión, un juego de palabras o algo que exprese o que tenga una potencia suficiente como para sostenerse solo y emocionar. Lo cierto es que lo he cultivado bastante y me gusta mucho.

¿Opina que en España se publica demasiado?

Sí. Se publica demasiado. Según dicen nuestro país es de los sitios donde menos se escribe y más se publica. Se publica mucho, somos atrevidos oye, qué quieres que diga, no pasa nada. Lo que hay es que tratar que lo que sea bueno, que sea de calidad y hacerlo lo mejor posible. No publicar por publicar, hacerlo de corazón. Yo creo que la clave es que si se publica mucho que sea de corazón.

¿A quién lee y a quién escucha habitualmente?

Voy a decir tres o cuatro que son poetas míos de cabecera: Benjamín Prado y Luis García Montero, que son poetas que me encantan, y también leo muchísimo a Karmelo C. Iribarren, a Juan Bonilla o Vicente Gallego, sus primeros libros. Tengo muchos más. Y en la música mi referente principal siempre ha sido Ismael Serrano, empecé a componer por él, porque me emocionaba muchísimo lo que él hacía. Igual que ahora nosotros hemos motivado a gente a hacer poesía a mi me ocurrió lo mismo con él, tuve ese arrebatamiento bestial con su música. Me gusta muchísimo Jorge Drexler, Damien Rice, Sabina, Serrat, Silvio Rodríguez... Tengo tantos referentes, incluso gente de mi generación.

Está metido de lleno en la promoción del disco, ¿cuáles son sus metas de próximas semanas?

Voy a tocar en el Palacio de los Deportes de Madrid. Voy a presentar ahí el disco, va a venir más gente que nunca. Es un sitio especialmente emblemático, un sitio donde he visto actuar a grupos míticos y tener la oportunidad de ser yo quien vaya a tocar ahí es un premio y un regalo brutal.

¿Habrá alguna sorpresa en los conciertos que ofrecerá este fin de semana?

Sí, alguna habrá. Va a ser bien bonito.