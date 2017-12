Shuarma: «Fue necesario parar para volver a encontrarnos»

El público de Torrevieja será el primero en escuchar en directo. El grupo necesitó darse un largo descanso para recuperar las ganas de empezar de nuevo, señala Shuarma, cantante y líder de Elefantes, quien añade que «cada vez nos sentimos más acertados».

La banda barcelonesa publicará a principios de 2018 nuevo disco, del que ya han lanzado su primer single, Cada vez, que el público de Torrevieja será el primero en escuchar en directo. El grupo necesitó darse un largo descanso para recuperar las ganas de empezar de nuevo, señala Shuarma, cantante y líder de Elefantes, quien añade que «cada vez nos sentimos más acertados».

¿En qué momento artístico y creativo se encuentra Elefantes?

Estamos en un período de intensidad creativa y con una ilusión inmensa por estar juntos y hacer música.

Azul en vuestra primera época y El Rinoceronte en la segunda son vuestros discos más acertados, sin desmerecer otros como Nueve canciones de amor y una de esperanza, pero el que más os ha marcado indudablemente es Azul, ¿cuesta crecer como grupo con el peso de esa obra?

Nosotros no sentimos que sea nuestra mejor obra porque no creemos mucho en términos como mejor o peor. Todo forma parte de una evolución y vamos pasando por distintas épocas que intentamos reflejar en nuestros discos. Lo cierto es que creemos que con cada disco sabemos reflejar mejor lo que sentimos, así que no sentimos ningún peso, más bien al contrario, cada vez nos sentimos más acertados.

Con vuestra disolución en 2006 y el regreso seis años después parece que Elefantes perdió a parte de su público por el camino, ¿sois concientes de ello? ¿os planteáis recuperarlo o Elefantes no mira atrás?

Siempre ganas cosas y pierdes otras. Nuestro objetivo siempre ha sido el de ser lo más honestos posibles en relación a nuestra música y en su momento fue necesario parar para volver a encontrarnos. Todo lo demás son daños colaterales.

¿Qué motiva a cuatro músicos a decir que «como grupo ya no tienen nada que decir» y años después desdecirse y empezar de nuevo?

Las ganas de trabajar juntos. A veces uno necesita parar para volver a conectarse. De todos modos, somos de esos grupos que cada vez que sacan un disco sienten que empiezan de nuevo.

¿Qué podemos esperar de vuestro disco para 2018?

Yo no soy mucho de decir estas cosas, pero creo que tenemos nuestro mejor trabajo y creo también que vamos a hacer una gira que nos va a marcar.

Dicen que el adelanto Cada vez tiene influencias del pop español de los 70, ¿hay una búsqueda en el pasado?

Sí, nos gusta entender de dónde venimos y hemos buceado en la música española de los años 60 cuando comenzaba a llegar de forma implacable la influencia inglesa y americana. Es una época preciosa llena de joyas musicales.