Chuck Prophet, amor al R&R

Los británicos Curse of Lono abren la fiesta

Veterano maestro del rock de raíces y nombre imprecindible del rock americano de los años 80, época en la que militó en Green On Red. No es su primera visita a estas tierras, hace unos seis años recaló en Elche en aquella gira en la que recreaba de cabo a rabo el London Calling de los Clash. Mañana llega a Stereo Alicante con su banda, The Mission Express, aunque también gira puntualmente en formato de dúo con su esposa, la teclista Stephanie Finch, también miembro de los mission. Su disco más reciente Bobby Fuller Died For Your Sins, publicado este año, ha cosechado tan buenas críticas como Soap And Water (2007), Freedom Ring! (2009), Temple Beautiful (2012) o Night Surfer. En sus canciones bullen temáticas urbanas, románticismo, utopía bohemia y lugares malditos adobados con guitarras enérgicas que a veces coquetean con el rock de estadio o pegadas a lo power pop, y mucha presencia de la ciudad de San Francisco, donde vive desde hace treinta años. De hecho, su banda toma el nombre de una línea de autobús que pasa por delante de su hogar. Su último disco rinde homenaje al fallecido misteriosamente en los 60 Bobby Fuller y también deambulan por él David Bowie y otros ilustres cadáveres, así como Alex Nieto, muerto hace dos años por cuatro policías que le acribillaron a balzos. Una crónica noir de California, según sus palabras. Como aperitivo, los británicos Curse Of Lono (nombre que toman del delirante libro homónimo de los años locos de Hunter S. Thompson en Hawai), una formación que nace del cruce de caminos entre americana y rock de matiz gótico y que presentarán su álbum de debut Severed , que se publicó en primavera.