La metamorfosis de la pareja

Es solo la segunda película del director Fernando Franco, que debutó en el largometraje en 2013 con La herida y él mismo la define como una película de personajes, la crónica de la metamorfosis de una pareja a partir del retrato psicológico de ambos. Auténtica revelación del cine español, Franco fue todo un acontecimiento en el Festival de San Sebastián, donde conquistó el Premio Especial del Jurado y la Concha de Plata a la Mejor Actriz para Marian Álvarez. Obtuvo además 6 nominaciones a los Premios Goya, alzándose con dos de ellos: Mejor Dirección Novel y Mejor Actriz Protagonista. La lista no termina ahí, porque fue, asimismo, Premio Forqué a la Mejor Actriz y a la Mejor Película y Premio Fotogramas Plata a la mejor película española... Morir cuenta las vidas de Luis y Marta, que se ven oscurecidas con la súbita irrupción de una terrible enfermedad que pondrá en peligro su relación. Esta circunstancia desatará una serie de sentimientos como el miedo o la culpabilidad combinados con la mentira, que llevan a la inevitable muerte. Franco se ha basado en una novela del austriaco Arthur Schnitzler, un autor que le apasiona y «cuya lectura tiendo a dosificar para no acabar su biblio