We Are Not Brothers presenta disco

La banda de música electrónica alcoyana We Are Not Brothers (WANB) presenta mañana en el Teatro Principal de Alcoy (20 h.) su tercer disco, III, producido en Madrid en The Hit-Boutique Studio per David Kano, y que ha contado con las colaboraciones de Ana Curra, Hugo Mas o The Suicide Of Western Culture, artistas que participarán en la velada del sábado. Para la ocasión se ha diseñado un espectáculo audiovisual con escenografia e iluminación de los madrileños Screenwarriors, efectos visuales de Marti Guillem y la participacion de la propductora Kill the TV. Al terminar, la fiesta continuará en La Mujer Barbuda. Entrada: 10 euros.