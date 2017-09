Autor de una serie de interesantes películas elogiadas por la crítica, entre ellas El tren de la vida, Vete y vive, El concierto y La fuente de las mujeres, el director rumano Rado Mihaileanu reconoce que siempre ha hecho películas militantes y que el que fue presidente de Rumania, Ceaucescu, y el virus de la dictadura todavía le persiguen. Entonces, se pregunta ¿por qué La Historia del Amor? Me parece -dijo- que la crisis más grave y profunda de la humanidad es la incapacidad para amar al otro. Vivimos en un momento en que el amor debe volver a triunfar en la vida, recuperar la alegría y la satisfacción de hacernos el bien los unos a los otros, creer en nosotros. A veces el amor parece anticuado, degradante, conservador. Me encanta la defensa de estos utópicos dinosaurios que luchan por el sentimiento del amor, que nos ayuda a sobrevivir».

Estamos en Nueva York en el siglo XXI. Leo, un inmigrante judío polaco, vive con el recuerdo del gran amor de su vida. Pese a su dolorosa historia, vive alegremente gracias su díscola relación con su mejor amigo, Bruno. Al otro lado de la ciudad, Alma, una adolescente llena de vitalidad, encuentra el amor por primera vez y está decidida a encontrar al hombre ideal para que su madre vuelva a casarse. Nada parece vincular al viejo Leo y a la joven Alma. Sin embargo, desde la Polonia de los años 30 hasta el Central Park de la actualidad, el manuscrito de un libro llamado La historia del amor viajará a través del tiempo para unir sus destinos.

El proyecto llegó al director a través de sus dos productores, Marc-Antoine Robert y Xavier Rigault. «Me ofrecieron -recordó- adaptar el libro de Nicole Krauss, que ya conocía por un amigo y lo había leído tres años antes. Me había encantado, pero no me había planteado una adaptación, a pesar de que estaba muy cerca de mi obra. Así que volví a leer el libro centrado más en su narrativa compleja, estructurada y altamente literaria, y me hice preguntas relativas al lenguaje cinematográfico. A medida que leía me fui entusiasmando y necesitaba tiempo para la reflexión: para mi es esencial el cómo entrar en la historia y la forma de organizarla, sabiendo que había dos o incluso tres historias paralelas. Y cómo, sin romper la identidad y la fuerza del libro, hacerlo accesible para un guion de cine».