Una insólita amistad

Cuenta la historia real de la insólita amistad surgida entre la Reina Victoria ( Judi Dench) y un joven criado, Abdul Karim ( Ali Fazal), que se convierte en su profesor, su consejero espiritual y su amigo incondicional. Los hechos nos llevan a finales del siglo XIX, al año 1887. Abdul viaja desde la India para participar en la ceremonia de celebración de los cincuenta años de reinado de Victoria y se queda sorprendido al descubrir que la soberana se interesa por él. Esta relación sin precedentes desata una auténtica batalla campal en la residencia real, enfrentando a la reina contra toda su corte y familia. La película explora con humor cuestiones polémicas como la raza, la religión y el poder, así como la farsa del imperio inglés, a través del prisma de una amistad tan inusual como conmovedora. El guión lo firma Lee Hall, nominado al Óscar, que se basó en el libro de la periodista Shrabani Basu Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant, una obra que ha sacado a la luz la historia que permaneció oculta durante tanto tiempo, a partir de los diarios y cuadernos de sus protagonistas. La Reina Victoria pasó a la historia como la emblemática líder que gobernó un imperio que se extendía a lo largo y ancho del mundo, pero... ¿quién era Abdul?

«Ella era la Reina de Inglaterra y él, un humilde criado de la India», cuenta la autora, Shrabani Basu. «Su amistad revolucionó la vida en palacio y casi llegó a provocar una revuelta contra la soberana».